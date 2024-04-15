Мир 15 апреля 2024, 04:08 ВСУ получили новую партию САУ Caesar от Франции Рогов: Франция передала ВСУ новую партию САУ Caesar РИА «Новости»

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Франция передала Вооруженным силам Украины новую партию самоходных артиллерийских установок Caesar. Военнослужащие уже начали использовать их на Запорожском направлении. Об этом сообщил РИА «Новости» глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По словам Рогова, ВСУ не экономят боеприпасы, проводя массированные артиллерийские обстрелы.

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«Франция продолжает поставлять украинским боевикам оружие, из которого враг обстреливает освобожденную часть Запорожской области», — заключил собеседник агентства.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Франция передала ВСУ существенное количество гаубиц Caesar, но российская армия практические каждый день уничтожает эти артиллерийские установки.

Украинские диверсанты, пытавшиеся проникнуть в Курскую и Белгородскую области через российскую границу 12 марта, использовали французскую САУ Caesar. В результате неудачной операции они потеряли эту самоходку, а также 20 бронемашин и больше 100 человек.