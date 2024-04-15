15 апреля 2024, 09:03
Российские войска поразили расположение французских наемников в Славянске
Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по французским наемникам в Славянске
Российская армия атаковала расположение ВСУ в Славянске, где находились французские наемники. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, французские военные доставили в город самоходную артиллерийскую установку CAESAR для украинских боевиков. Лебедев добавил, что утром в Славянске прогремел сильный взрыв.
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«Прилетело в „располагу“, где находились украинские артиллеристы и, вероятнее всего, те французы, которые привезли САУ CAESAR в помощь бандеровцам», — подчеркнул подпольщик.
После взрыва военные ВСУ перекрыли треть Славянска, в городе проводят массовую проверку документов и смартфонов, указал Лебедев.
Ранее ВС России ударили по расположению украинской армии в Сумах с помощью фугасных авиационных бомб. В городе прозвучал мощный взрыв, к месту удара выехали автомобили скорой помощи и экстренных служб. Никто из местных жителей не пострадал, сообщил координатор николаевского подполья.
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