15 апреля 2024, 12:59
Раненных в Славянске французских наемников увезли в Павлодар
Подпольщик Лебедев: французские наемники пострадали при ударе по Славянску
В Славянске ВС России нанесли удар рядом с местом расположения артиллеристов Вооруженных сил Украины и наемников из Франции. Иностранцев увезли в машине скорой помощи в Павлодар, сообщил РИА «Новости» координатор подпольного движения Николаевской области Сергей Лебедев.
«Скорее всего, французов увезли в Павлоград, чтобы местные их не видели, потому что когда грузили „скорые“ на Павлоград, местные „скорые“ ждали в стороне», — сообщил он.
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Утром 15 апреля стало известно об ударе по месту дислокации украинских военных и французских наемников, которые привезли самоходные артиллерийские установки Caesar. Сергей Лебедев уточнил, что удар нанесли не по музыкальной школе, где находились бойцы, а поблизости.
Подпольщик сообщал, что некоторые бригады скорой помощи приехали из Павлодара. Военные оцепили примерно треть Славянска, устроили массовую проверку документов и смартфонов прохожих.
Французские наемники в начале 2024 года погибли при высокоточном ударе в Харькове, сообщили «Известия».
Журналистка Кристель Неан заявляла, что некоторые иностранцы воевали на Украине с 2014 года.
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