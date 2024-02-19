Важное 19 февраля 2024, 13:15 Кремль признал расхождение взглядов России и Армении на украинский конфликт Песков: у России и Армении противоположные точки зрения по украинскому вопросу РИА «Новости»

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У России и Армении диаметрально противоположные позиции по вопросу конфликта на Украине, и РФ хорошо знакома с точкой зрения Армении. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Действительно, у нас диаметрально противоположные точки зрения в отношении того, что происходит на Украине и в отношении конфликта вокруг Украины, это не секрет», — процитировало его РИА «Новости».

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Официальный представитель Кремля назвал «хорошо известной» позицию «армянских друзей» России, но подчеркнул, что РФ с ними не согласна и намерена «настойчиво продолжать объяснять» свою точку зрения.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна никогда не занимала сторону России по украинскому конфликту. Он призвал не считать Армению союзницей РФ в этом вопросе и выразил сожаление по поводу того, что республика не может повлиять на разрешение кризиса. Ранее политик указывал на необходимость выработать новую стратегию отношений с Россией и некоторыми другими странами.