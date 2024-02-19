Эксклюзив 19 февраля 2024, 17:21 «Усидеть на двух стульях». Из Армении решили сделать вторую Украину Блогер «Голос Мордора»: власти Армении создают из страны вторую Украину Ani Djaferian/ZUMAPRESS.com/globallookpress

Читать 360tv в

Власти Армении создают из собственной страны вторую Украину — премьер-министр Никол Пашинян не хочет договариваться с Азербайджаном о мире. Об этом в колонке для Telegram-канала «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

Реклама

Попытка усидеть на двух стульях

Премьер-министр Армении Никол Пашинян давно стал «многовекторным», говоря проще, пытающимся усидеть на двух стульях, но Мюнхенская конференция по безопасности стала в этом его нелегком деле триумфом.

Чего только стоят его заявления, что несмотря на то, что Армения остается союзником России, по украинскому вопросу союзником России она не является. Да и вообще выступает за возвращение Украины в границы 1991 года.

Прям так и хочется вспомнить тот знаменитый скетч, где «тут играем, а тут рыбу заворачивали».

РИА «Новости»

Пашинян вошел в раж

Но Никол Пашинян достаточно последователен. Он уже успешно провел операцию по возвращению Азербайджана в границы 1991 года, и у него в этом деле есть немалый опыт. И его совершенно не волнует, что цена таких вот «возвращений» — человеческие жизни, кровь, беженцы, сломанные судьбы.

Более того — Никол Пашинян готов идти еще дальше и похоже, что даже отказаться от части самой Армении. Потому что он упорно не хочет договариваться с Азербайджаном об окончательном мире, а его военные частенько провоцируют военных Азербайджана.

Учитывая колоссальную разницу в мощи армий, вполне возможен вариант, при котором Азербайджан просто силой пробьет коридор в Нахичевань, и Армения потеряет уже часть своей официально признанной территории.

И при этом армянская армия сильнее не становится. Пашинян занимался ее разрушением и ранее, но, похоже, что вошел в раж и теперь хочет добить ее окончательно.

Особенно с помощью закупок французского оружия. Армения уже приобрела у Франции абсолютно непригодные к войне бронеавтомобили, а теперь собирается закупить и французские системы ПВО.

РИА «Новости»

Вторая Украина

Понятно, что главной целью является стремление как можно сильнее нагадить России, но делать он это готов даже ценой безопасности и целостности своей страны.

Многовекторность смещается в сторону запада, Армения фактически саботирует ОДКБ, а может вскоре и вообще выйти из договора.

И тогда Азербайджану будет дан зеленый свет на создание коридора в Нахичевань и даже присутствие российских военных баз на территории Армении не будет для этого препятствием.

И тут интересно только одно — когда же простые армяне поймут, что из их страны просто создают вторую Украину? Только куда более слабую, убогую и никому не нужную.

Ну, кроме Турции, разумеется.