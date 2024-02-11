Мир 11 февраля 2024, 17:41 Митинг с требованием демобилизовать бойцов ВСУ прошел в Киеве «Укринформ»: в Киеве прошел митинг с требованием вернуть домой бойцов ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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В Киеве несколько десятков человек вышли на центральную площадь с требованием демобилизовать бойцов ВСУ. Об этом сообщило украинское агентство «Укринформ».

Семь военнослужащих митинговали на площади Независимости с плакатами и флагами страны. Они потребовали принять закон об установлении разумных сроков мобилизации и сменить солдат на поле боя вслед за сменой главнокомандующего. Подобные митинги проходят на Украине регулярно. Осенью они состоялись в нескольких областных центрах.

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Военное положение на Украине действует с зимы 2022 года. Законы, касающиеся мобилизации, с тех пор только ужесточались. Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, предполагающий введение электронных повесток, десятикратное увеличение штрафов за нарушение правил военного учета и возможность значительно ограничивать уклонистов в правах, вплоть до ареста банковских счетов и запрета на выезд за границу. Кроме того, военкоматам страны разрешили работать круглосуточно. Тем временем обстановка в рядах ВСУ продолжает ухудшаться.