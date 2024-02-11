Спецоперация 11 февраля 2024, 17:00 «Тяжелейший кризис». В Германии откровенно высказались о положении ВСУ Bild: тяжелейшая ситуация сложилась для Украины на поле боя Ministry of Defense of Ukraine

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Для Украины складывается тяжелейшая ситуация на поле боя. Об этом сообщил немецкий журналист Пауль Ронцхаймер в статье для Bild.

Представитель СМИ пообщался с одним из бойцов Вооруженных сил Украины. Тот рассказал, что армия испытывает острую нехватку живой силы и боеприпасов.

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«Вероятно, это тяжелейший кризис для Украины с начала конфликта в 2022 году», — отметил Ронцхаймер.

Военнослужащий добавил, что Украине срочно нужна мобилизация. Люди не понимают, насколько критична ситуация.

Разочарование и неопределенность постепенно поглощают страну. Преимущество остается за Россией, заключил журналист.

Украинский наемник из Германии по имени Бен ранее пожаловался на «бесконечные» силы российской армии, мощь которой стала одной из причин провала контрнаступления. Запад слишком долго медлил с решениями по поддержке ВСУ — военная помощь была «фрагментной» и недостаточной, подчеркнул Бен.

Президент Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону рассказал, что на стороне Украины сражаются в основном наемники из Польши. На втором месте — солдаты удачи из США.