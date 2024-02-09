Мир 09 февраля 2024, 18:05 Украинским военкоматам разрешили работать круглосуточно Военкоматы Украины перевели на круглосуточную работу РИА «Новости»

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Украинский кабмин одобрил решение о переводе военкоматов на работу в круглосуточном режиме. Об этом заявил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram-канале.

Он отметил, что в условиях военного положения и при проведении мобилизации военкоматам позволили круглосуточно рассматривать дела об административных нарушениях. Благодаря решению правительства они смогут в новом режиме налагать административные взыскания, организовывать проведение медосмотров и вести персонально-качественный учет призывников.

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Ранее депутат Верховной рады Дмитрий Разумков предупредил, что украинцы стали с опасением и страхом воспринимать людей в форме. По его словам, мирные жители при виде их прячутся и переходят на другую сторону улицы. Депутат подчеркнул, что именно действия военкоматов приводят к этой «страшной вещи».