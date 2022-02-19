«Мирный и оборонительный альянс». Джонсон заявил о готовности НАТО обсудить угрозы для России

НАТО готов гарантировать президенту России Владимиру Путину, что альянс не представляет угрозы для РФ. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По его мнению, угрозы от расширения НАТО, о которых говорит российская сторона, иллюзорны, написало РИА «Новости».

«Впереди есть дорога, если президент Путин готов. Можно обсудить угрозы, которые, как он утверждает, он видит. Потому что в реальности мы все знаем, что все эти угрозы — иллюзия», — сказал он, выступая на Мюнхенской конференции безопасности.

По словам Джонсона, у Кремля хронически ошибочное представление об альянсе. НАТО — «мирный и оборонительный альянс», добавил британский премьер.

«Мы готовы работать с президентом Путиным, чтобы продемонстрировать эту точку зрения и дать ему гарантии, в которых он нуждается», — отметил он.

Джонсон отметил, что до 2014 года у альянса не было нигде постоянных войск восточнее Германии. В 2017 году, по его словам, войска НАТО перебросили для безопасности Польши и стран Балтии. Речь идет о пяти тысячах военных. Это, как подчеркнул Джонсон, не представляет значимой угрозы для РФ. По его словам, численность военного контингента альянса в этих странах недавно увеличили, но «численность также не может быть угрозой для России».

Об угрозе российского «вторжения» начиная с осени прошлого года, пишут западные, в частности британские, СМИ. В качестве аргумента указываются сосредоточение российских военных у границы Украины. В Кремле в ответ не раз заявляли, что Россия ни на кого нападать на собирается, а военные могут перемещаться внутри своей страны, это не может кому-то угрожать.