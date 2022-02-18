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    18 февраля 2022, 16:38

    «Понятия» нужно соблюдать и на международном уровне: Лавров — о гарантиях безопасности

    Лавров рассказал о диалоге по гарантиям безопасности и фейках о «вторжении»

    Ольга Назаркина

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет настаивать на комплексном подходе по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что все должно быть честно.

    «Понятия» нужно соблюдать и на международном уровне: Лавров — о гарантиях безопасности

    «Будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие „пацан сказал — пацан сделал“. По крайней мере „понятия“ должны соблюдаться и на международном уровне», — сказал министр в интервью RT.

    По его словам, пока стороны мало продвинулись по принципиальным вопросам, но Россия будет отстаивать именно комплексный подход.

    Министр добавил, что он сам и госсекретарь США Энтони Блинкен заинтересованы в новой встрече. Лавров отметил, что это может произойти после того, как Штаты и НАТО изучат отзыв России на их ответы по гарантиям безопасности.

    «Мы оба в этом заинтересованы. Это отвечает нашим интересам и планам. Повторю, мы заинтересованы в том, чтобы подробнейшим образом объяснить американским коллегам и всем их союзникам по НАТО, что не можем удовлетвориться обещаниями», — сказал Лавров.

    Отдельно он затронул тему сообщения о возможном «вторжении» России на Украину. По его словам, те, кто хоть немного интересуется внешней политикой, убедились, что такие вбросы — просто пропаганда, фейки и вымыслы.

    «Главное, чтобы сами авторы этих фейков верили в то, о чем говорят. Им это нравится. Если самому приятно — пожалуйста. Почему бы этим не позаниматься? Это вызывает улыбку», — сказал глава МИД.