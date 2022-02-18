Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет настаивать на комплексном подходе по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что все должно быть честно.

«Будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие „пацан сказал — пацан сделал“. По крайней мере „понятия“ должны соблюдаться и на международном уровне», — сказал министр в интервью RT.

По его словам, пока стороны мало продвинулись по принципиальным вопросам, но Россия будет отстаивать именно комплексный подход.

Министр добавил, что он сам и госсекретарь США Энтони Блинкен заинтересованы в новой встрече. Лавров отметил, что это может произойти после того, как Штаты и НАТО изучат отзыв России на их ответы по гарантиям безопасности.

«Мы оба в этом заинтересованы. Это отвечает нашим интересам и планам. Повторю, мы заинтересованы в том, чтобы подробнейшим образом объяснить американским коллегам и всем их союзникам по НАТО, что не можем удовлетвориться обещаниями», — сказал Лавров.

Отдельно он затронул тему сообщения о возможном «вторжении» России на Украину. По его словам, те, кто хоть немного интересуется внешней политикой, убедились, что такие вбросы — просто пропаганда, фейки и вымыслы.

«Главное, чтобы сами авторы этих фейков верили в то, о чем говорят. Им это нравится. Если самому приятно — пожалуйста. Почему бы этим не позаниматься? Это вызывает улыбку», — сказал глава МИД.