Российский президент Владимир Путин одержал геополитическую победу над Соединенными Штатами и Европой. Материал с таким заявлением опубликовала британская газета The Telegraph.

Путин, как указано в статье, показал слабые стороны западного мира. В материале отмечено, что на внешнеполитической арене Брюссель намеревался играть важную роль, но ему показали необоснованность его претензий.

Европейские деятели выступить единым фронтом против Москвы отказывались, а американская сторона ограничилась лишь воинственной риторикой. Авторы статьи отметили, что Киев увидел, «как мало его союзники действительно готовы сделать ради него».

Кроме того, Россия, как указано в материале газеты, одержала победу, потому что Украину скорее всего не примут в НАТО, а российский газопровод «Северный поток — 2» уже готов к поставкам голубого топлива для Европы.

На протяжении нескольких недель страны Запада распространяли фальшивые новости о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. Дошло даже до того, что агенство Bloomberg назвало точную дату «вторжения», а NBC опубликовал схемы «захвата» Украины. Фейковые новости зашли настолько далеко, что даже властям Украины пришлось их опровергать.