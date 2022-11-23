Мир 23 ноября 2022, 22:09 Мирный договор между Арменией и Азербайджаном является главной задачей — Песков Представитель Кремля Песков: Армении и Азербайджану нужна помощь для договора о мире РИА «Новости»

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Тема мирного договора между Арменией и Азербайджаном должна стать главной в ситуации между двумя республиками. Как сообщил ТАСС, такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Он подчеркнул, что всем участникам нужно приложить максимум усилий, чтобы находящиеся в конфликте республики наконец пришли к единым договоренностям и заключили мир.

«Важно, чтобы Армения и Азербайджан договорились о мирном договоре. Это главная задача. Мы все должны приложить максимум усилий, чтобы эта задача была выполнена: помочь двум странам подписать мирный договор», — заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что сам документ о мире обладает большим количеством деталей и нюансов, о которых нужно договариваться. Но это не снижает важность его цели.

Новое обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха началось в ноябре 2020 года. После вмешательства России стороны заключили трехстороннее соглашение о прекращении ведения боевых действий.

В этом году стороны снова обвинили друг друга в нарушении ранее достигнутых договоренностей. Для разрешения конфликта на линию разграничения прибыла миссия Организации Договора о коллективной безопасности.

Отказ от применения военной силы на территории Нагорного Карабаха внесли в совместное заявление президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и лидера Азербайджана Ильхама Алиева по итогам саммита в Сочи.