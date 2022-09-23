Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня | 360°

Мир 23 сентября 2022, 10:17 Поделиться Telegram

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Viber Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня Минобороны Армении обвинило пограничников Азербайджана в нарушении режима прекращения огня РИА «Новости»

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Утром 23 сентября азербайджанские пограничники нарушили режим прекращения огня. Минобороны Армении сообщило об этом в своем Telegram-канале. Минобороны Азербайджана, наоборот, обвинило в обстрелах своих соседей.

«Около 07:40 подразделения ВС Азербайджана вновь нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из винтовок разного калибра по армянским военным позициям, расположенным в восточном направлении», — сообщили в министерстве.

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Военные выстрелили в ответ и подавили нападение. Со стороны Армении никто не пострадал.

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Минобороны Азербайджана сообщило на своем сайте, что перестрелка продолжалась с 23:45 четверга до 08:30 пятницы. Армянские военные с позиций у населенных пунктов Товузгалинского и Басаргечарского районов обстреляли из разнокалиберного стрелкового оружия азербайджанских бойцов, которые находились вблизи населенных пунктов Товузского, Кельбаджарского и Дашкесанского районов. Последние открыли ответный огонь.

Очередное обострение конфликта на армяно-азербайджанской границе началось ночью 13 сентября, когда пограничники обвинили друг друга в обстрелах. В Ереван спустя два дня прибыла миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), чтобы оценить ситуацию и предложить способы решения конфликта.

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