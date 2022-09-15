Названы цели миссии ОДКБ в Армении | 360°

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Названы цели миссии ОДКБ в Армении

Миссия ОДКБ предложит меры для снижения эскалации между Арменией и Азербайджаном

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Направленная в Армению миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) займется поиском решения по снижению напряжения на границе Армении и Азербайджана. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенного штаба организации.

Кроме оценки и мониторинга обстановки на границе двух республик, участники поездки проведут рабочие встречи с руководителями Минобороны и Генерального штаба Армении, посольством России, пограничным управлением ФСБ и командованием 102-й российской военной базы.

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«На миссию возложили задачи по выработке предложений по деэскалации возникшей напряженности», — заявили в пресс-службе.

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Миссию ОДКБ возглавил генеральный секретарь организации Станислав Зась. Также в Армению отправились начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и представители входящих в ОДКБ государств для оценки сложившейся обстановки

В организацию обратились власти Армении после эскалации на границе с Азербайджаном в ночь на вторник, 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в срыве режима прекращения огня и нарушении трехсторонних договоренностей.

Конфликт Азербайджана и Армении

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