Россия, Армения и Азербайджан согласовали совместное заявление по Карабаху | 360°

Мир 31 октября 2022, 21:22 Россия, Армения и Азербайджан согласовали совместное заявление по Карабаху Президент РФ Путин сообщил о согласовании совместного заявления по Карабаху РИА "Новости"

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Владимир Путин заявил о согласовании с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым совместного заявления по Нагорному Карабаху. Об этом сообщил ТАСС.

Путин отметил, что главы государств провели три сессии переговоров по спорной территории. Он добавил, что все согласовать не удалось.

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«Должен сказать откровенно, не все удалось согласовать, некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста», — сказал Путин.

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Президенты России, Азербайджана, а также премьер-министр Армении провели в Сочи трехсторонний саммит по вопросу Нагорного Карабаха. Встреча состоялась в санатории «Русь» без участия журналистов.

Ранее в этот же день Владимир Путин встретился лично с Пашиняном. Глава государства заявил, что карабахский конфликт нужно завершить. Президент подчеркнул, что у премьера Армении есть политическая воля для этого, а Россия поддержит такое решение. Он также добавил, что ключевые моменты мирного соглашения необходимо проговорить в трехстороннем формате.