Мир 21 ноября 2023, 14:32 Мирные переговоры между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара вышли на финишную прямую МИД Катара: переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС на финишной прямой Annette Riedl / dpa / Global Look Press

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Палестинское движение ХАМАС и Израиль близки к заключению соглашения о перемирии. Переговоры подошли к решающему этапу, заявил на пресс-конференции в Дохе представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. Его процитировал ТАСС.

«Переговоры об условиях перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС вышли на финишную прямую», — объявил аль-Ансари.

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Он отказался называть детали до того, как утвердят и заключат окончательное соглашение. Представитель МИД раскритиковал журналистов за утечки информации о переговорах, потому что это, по его словам, только мешало.

Катар выступил в качестве посредника между палестинскими боевиками и властями Израиля. По разной информации, стороны обсуждали возвращение 50 заложников в обмен на прекращение огня, доставку топлива и освобождение заключенных, а также трехдневное перемирие в секторе Газа. Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания подтвердил возможность в скором времени заключить перемирие.