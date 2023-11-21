Мир 21 ноября 2023, 08:58 Лидер ХАМАС указал на прогресс в вопросе соглашения о перемирии с Израилем Лидер ХАМАС Хания сообщил о приближении соглашения о перемирии с Израилем unsplash.com

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ХАМАС и Израиль приближаются к созданию соглашения о перемирии. Об этом заявил глава политбюро палестинской группировки Исмаил Хания. Его процитировало РИА «Новости».

«Движение передало ответ братьям в Катаре и посредникам, мы приближаемся к заключению соглашения о перемирии», — сказал он.

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Телеканал Al-Arabiya сообщил, что представители Катара, выступающие в роли посредников переговоров ХАМАС и Израиля, раскроют детали сделки в ближайшее время.

Прогресс наметился и в вопросе освобождения заложников, которых удерживают в Газе. Палестинские радикалы заявили о готовности отпустить 50 женщин и детей.

Однако за это ХАМАС потребовал от израильской стороны приостановить боевые действия на четыре-пять дней и поставить топливо в анклав. Также движение призвало освободить порядка 150 палестинцев из тюрем Израиля.