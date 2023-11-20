Мир 20 ноября 2023, 09:13 Израиль и ХАМАС достигли прогресса в переговорах о судьбе заложников Yedioth Ahronoth: в переговорах Израиля и ХАМАС о заложниках появился прогресс Keystone Press Agency / Global Look Press

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В переговорах Израиля и ХАМАС по вопросу освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа, появился прогресс. Новые данные о переговорном процессе при посредничестве Катара опубликовала Yedioth Ahronoth.

Катарские посредники, поддерживающие контакты с ХАМАС, заявили, что движение готово на первом этапе освободить группу из 50 женщин и детей в обмен на ряд условий, указала газета. Речь идет о паузе в боевых действиях сроком четыре-пять дней, освобождении около 150 палестинских детей и женщин из израильских тюрем и доставке топлива в Газу.

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Представители ХАМАС при этом уточнили, что им неизвестно местонахождение всех похищенных с территории Израиля детей и женщин. Поэтому движению потребуется собрать их в первые дни перемирия, если ЦАХАЛ не будет наносить авиаудары.

Помимо этого, в ХАМАС сообщили о готовности увеличить число освобождаемых заложников, если представителям движения удастся обнаружить их в секторе Газа в период приостановки боевых действий.