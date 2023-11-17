Мир 17 ноября 2023, 14:49 Израиль и ХАМАС договорились ввести трехдневное перемирие — СМИ Al Arabiya: стороны конфликта в Газе решили прекратить огонь на три дня MAGO/Bashar Taleb apaimages

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Руководство Израиля и палестинское движение ХАМАС провели переговоры и согласились ввести трехдневное перемирие в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Благодаря временному прекращению огня в палестинский анклав передадут гуманитарную помощь. Обе стороны конфликта на Ближнем Востоке приняли решение помочь обеспечить мирных жителей водой, медикаментами и продуктами питания. Израиль также одобрил ввоз на территорию анклава «ограниченного количества топлива» с условием, что поставки проконтролирует ООН.

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Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров призвал стороны конфликта в секторе Газа решить гуманитарные проблемы, которые «буквально кричат» в регионе. Глава МИД заявил, что Россия настаивает на прекращении боевых действий, из-за которых погибают мирные жители.

По данным Минздрава Палестины, в анклаве прекратили работать 26 из 35 больниц. Медицинские учреждения испытывают нехватку лекарств, воды и топлива.

Правозащитники Human Rights Watch призвали ЦАХАЛ прекратить обстрел больниц в секторе Газа. Они назвали атаки незаконными, потому что из-за ударов страдают мирные жители и система здравоохранения региона.