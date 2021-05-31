Минск удивился отсутствию данных переговоров пилотов Ryanair с Вильнюсом

Экипаж самолета авиакомпании Ryanair во время полета в воздушном пространстве Белоруссии находился на постоянной связи с аэропортом Вильнюса, где получал консультации. С таким заведением в эфире телеканала СТВ выступил директор департамента по авиации Минтранса республики Артем Сикорский.

Он отметил, что сразу на протяжении всего полета он просил выделить ему частоту для связи с аэропортом столицы Литвы. Ему ее предоставляли в полной мере.

«Мы хотели получить данные с речевых носителей информации с борта воздушного судна — какие консультации были. Почему до сих пор этой информации нет?», — заявил Сикорский,

Авторы репортажа отметили, что расшифровка нужна для выстраивания всей картины случившегося. Тогда это объяснит поведение экипажа, который до самой границы с Литвой не снижался. Хотя обычно к посадке начинают готовиться сильно заранее.

Артем Сикорский напомнил о ситуации 2016 года, когда вылетавший из Киева в Минск самолет «Белавиа» вернули в воздушную гавань вылета, когда до границы оставалось всего 50 километров. Диспетчер украинского аэропорта предупредил, что в случае невыполнения требований борт перехватит боевая авиация. После посадки порта в Жулянах с борта сняли одного пассажира.

«Тогда белорусская сторона незамедлительно сняла накопители, именно речевую информацию, ее раскодировала и дала всей международной общественности для оценки, что была реальная угроза. На тот момент мы всем доказывали, что есть такая информация. Сейчас прошло столько дней, а данных от Вильнюса нет до сих пор», — подчеркнул белорусский чиновник.

Как напомнил «Коммерсант», обвинения о применении боевой авиации к борту «Белавиа» власти Украины отрицали. Тогда с самолета сняли активиста «Антимайдана» Армена Мартиросяна. После допроса сотрудниками СБУ его отпустили в тот же день.

Самолет авиакомпании Ryanair сел в аэропорту Минска после слов диспетчера, который сообщил о поступившей информации о взрывном устройстве на борту. Минтранс опубликовал расшифровку записи, где сотрудник рекомендовал экипажу срочно уйти на посадку именно в его аэропорт.

Среди пассажиров борта оказался бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. В Белоруссии против него завели несколько уголовных дел. После посадки его задержали во время повторного досмотра. Также силовики захватили россиянку Софию Сапегу. Девушку арестовали на два месяца.