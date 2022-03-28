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    28 марта 2022, 09:30

    Минобороны показало видео с сопровождением колонн вертолетами

    Кадры сопровождения вертолетами российских колонн на Украине показали на видео

    Максим Зинкин

    Министерство обороны РФ показало, как вертолеты сопровождают колонны наземной техники во время специальной операции на Украине.

    В состав колонн входят танки, грузовики с продовольствием, тяжелая инженерная техника и топливозаправщики.

    «Стараемся обходить противника, по минимуму находиться в зоне поражения. Цель у нас — сопровождение и прикрытие наземных колонн, перевозка личного состава, материальных средств и имущества», — рассказал командир вертолета сопровождения Ми-8.

    Накануне Минобороны также показало видео с нанесением ударов с воздуха по объектам националистических формирований на Украине.

    Первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщал, что за время спецоперации на Украине погиб 1351 российский военнослужащий, еще 3825 получили ранения.

    Специальная операция на Украине проводится 33-й день подряд. Российские вооруженные силы наносят удары исключительно высокоточным оружием, не нанося ущерба гражданской инфраструктуре и мирным жителям.