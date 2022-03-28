Минобороны показало видео с сопровождением колонн вертолетами

Министерство обороны РФ показало, как вертолеты сопровождают колонны наземной техники во время специальной операции на Украине.

В состав колонн входят танки, грузовики с продовольствием, тяжелая инженерная техника и топливозаправщики.

«Стараемся обходить противника, по минимуму находиться в зоне поражения. Цель у нас — сопровождение и прикрытие наземных колонн, перевозка личного состава, материальных средств и имущества», — рассказал командир вертолета сопровождения Ми-8.

Накануне Минобороны также показало видео с нанесением ударов с воздуха по объектам националистических формирований на Украине.

Первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщал, что за время спецоперации на Украине погиб 1351 российский военнослужащий, еще 3825 получили ранения.

Специальная операция на Украине проводится 33-й день подряд. Российские вооруженные силы наносят удары исключительно высокоточным оружием, не нанося ущерба гражданской инфраструктуре и мирным жителям.