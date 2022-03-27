Эффектное видео с ударами авиации ВКС по нацистам на Украине появилось в Сети

В Сети появилось красивое видео, в котором собраны эффектные кадры боевой работы фронтовой авиации ВКС России по поддержке сухопутных сил в ходе спецоперации по денацификации Украины. Ролик с ударами по нацистам опубликовали в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры „Русской весны“».

Ролик захватывает дух. Видео собрали из кадров, на которых показаны боевые вылеты российских штурмовиков и вертолетов, которые с воздуха обеспечивают поддержку сухопутных сил.

Удары по украинским военным объектам и националистическим батальонам, продемонстрированные на кадрах, не оставляют сомнений, что все цели специальной операции на Украине будут выполнены.

В конце ролика показан символ V, что означает «Сила в праVде», как сообщали в Минобороны.

Авторы ролика использовали в своей подборке в том числе кадры ночного вылета экипажей штурмовиков Су-25 ВКС России. Полное видео с уничтожением складов с боеприпасами и вооружением ВСУ ранее показало Минобороны РФ. Военное ведомство также опубликовало в социальных сетях видео, посвященное участникам спецоперации.