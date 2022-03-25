Названо число погибших российских военных на Украине

За время спецоперации на Украине погиб 1351 российский военнослужащий, еще 3825 ранены. Об этом сообщил первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, передало РИА «Новости».

«К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погибли 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения», — доложил Рудской в ходе брифинга.

Ранее Минобороны РФ сообщало о потерях среди российских военных на Украине 2 марта. Тогда в ведомстве сообщали о 498 погибших и 1597 раненых.

Накануне Госдума одобрила законопроект о признании участников специальной операции на Украине и в Донбассе ветеранами боевых действий. Установление этого статуса предполагает обеспечение предусмотренных законодательством мер поддержки участникам спецоперации и членам их семей.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что в ходе спецоперации российские войска за минувшую ночь продвинулись на четыре километра и взяли под контроль еще пять населенных пунктов. Оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 51 украинский военный объект.