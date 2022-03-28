Спецоперация, день 33-й. Онлайн

Специальная операция России на Украине идет уже 33-й день. «360» следит за событиями в онлайн-режиме.

09:38 За прошедшие сутки более 680 человек эвакуировали из Мариуполя в пункт приема беженцев «Безыменное» в ДНР, сообщили в штабе территориальной обороны республики.

08:54 Украинские военные утром 28 марта обстреляли город Ясиноватая в ДНР, они выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра. Об этом сообщило представительство республики в СЦКК.

08:10 Роспотребнадзор ведет мониторинг радиационной обстановки в России в связи с пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, обстановка стабильна, сообщили в ведомстве.

07:15 Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки один раз обстреляли территорию ЛНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

06:00 В Китае приземлился еще один самолет с эвакуированными с Украины китайскими гражданами, сообщило агентство Синьхуа.