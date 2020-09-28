Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о сбитом самолете

В ведомстве отметили, что все самолеты азербайджанской армии находятся в строю.

С заявлением о том, что военный самолет Азербайджана сбили недалеко от города Мартуни выступил пресс-секретарь главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян. После в министерстве обороны Армении уточнили, что речь идет о борте «Ан-2».

Военные столкновения между Арменией и Азербайджаном в приграничных районах начались в конце прошлой недели. Страны обвинили друг друга в нарушении перемирия. В частности, военные Баку заявили, что армия соседнего государства устроила артиллерийский обстрел. В ответ Ереван обвинил Азербайджан в использовании ракетных установок «Град» для бомбежки территории Нагорного Карабаха.

При этом обе страны рассказывают о потерях со стороны противника, а после опровергают заявления о своих армиях. Официальные данные представила пока только Армия Нагорного Карабаха, где погибли 84 военных и более 200 получили ранения.

Конфликтующие стороны призвали остановиться. Россия заявила, что Армении и Азербайджану нужно прекратить военные действия, чтобы не доводить до серьезной эскалации конфликта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва может стать посредником в предстоящих переговорах.