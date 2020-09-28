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    28 сентября 2020, 23:31

    Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о сбитом самолете

    Анатолий Минкин

    Сообщения Нагорного Карабаха о сбитом самолете военно-воздушных сил Азербайджана не соответствуют действительности. Об этом сообщил в своем Telegram-канале «Sputnik Азербайджан» со ссылкой на заявление министерства обороны страны.

    В ведомстве отметили, что все самолеты азербайджанской армии находятся в строю.

    С заявлением о том, что военный самолет Азербайджана сбили недалеко от города Мартуни выступил пресс-секретарь главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян. После в министерстве обороны Армении уточнили, что речь идет о борте «Ан-2».

    Военные столкновения между Арменией и Азербайджаном в приграничных районах начались в конце прошлой недели. Страны обвинили друг друга в нарушении перемирия. В частности, военные Баку заявили, что армия соседнего государства устроила артиллерийский обстрел. В ответ Ереван обвинил Азербайджан в использовании ракетных установок «Град» для бомбежки территории Нагорного Карабаха.

    При этом обе страны рассказывают о потерях со стороны противника, а после опровергают заявления о своих армиях. Официальные данные представила пока только Армия Нагорного Карабаха, где погибли 84 военных и более 200 получили ранения.

    Конфликтующие стороны призвали остановиться. Россия заявила, что Армении и Азербайджану нужно прекратить военные действия, чтобы не доводить до серьезной эскалации конфликта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва может стать посредником в предстоящих переговорах.

    Новости SMI.FM