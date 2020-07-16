Минобороны Азербайджана пригрозило Армении ракетным ударом по АЭС

«Армения не должна забывать о том, что новейшие ракетные системы, которые находятся на вооружении Вооруженных сил Азербайджана, способны нанести точный удар по Мецаморской АЭС, что будет катастрофой для Армении», — заявил глава пресс-службы минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

Азербайджан способен воплотить угрозу в реальность, если Ереван нанесет удары по плотине Мингечевирского водохранилища. Шаг Армении может привести к затоплению больших территорий, сообщил Day.az.

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжались три дня в сопредельных районах. Погибли 11 азербайджанских военных. Армения заявила о четырех жертвах и 20 раненых.

Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Президент Армении Армен Саркисян назвал действия Азербайджана «откровенной попыткой военной агрессии».

Армения и Азербайджан готовы начать переговоры по Карабаху, считает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Однако разрешить конфликт будет непросто. Тем более он может выйти за рамки регионального и затронуть Россию, Турцию и Иран.