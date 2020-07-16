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    16 июля 2020, 11:59

    «Это тупиковый вопрос». Переговоры Армении и Азербайджана по Карабаху ни к чему не приведут

    Екатерина Андронова , Эля Данилюк

    Армения и Азербайджан готовы начать переговоры по Карабаху. Но прийти к консенсусу будет непросто. Так считает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

    «Любой территориальный вопрос на Кавказе, особенно когда территория, заселенная одним народом, находится в составе другой республики, — всегда тупиковый. Каждая сторона согласится только с полной передачей Карабаха себе. Другие варианты почти невозможны», — рассказал «360» Журавлев.

    По его словам, подобные конфликты решаются только одним способом — успокоением, и главное средство, которое поможет решить вопрос, — время.

    Эксперт предположил, какие варианты может предложить президент Армении.

    «Это первый лидер Армении, который не связан с Карабахским конфликтом. Поэтому у него небольшие варианты выбора. Либо погасить эскалацию, либо ее возглавить — но тогда, боюсь, это ненадолго, политически не очень удобная позиция. Либо третий вариант — просто слететь [с поста]», — поделился Журавлев.

    Конфликт на границе Армении и Азербайджана обострился не так давно. Представители Баку и Еревана сообщили о возобновлении артиллерийских обстрелов.