Политолог заявил, что армяно-азербайджанский конфликт может затронуть РФ

По мнению Евсеева, самая большая опасность ситуации кроется в том, что Баку может попытаться создать коридор к автономной республике Нахичевань. Она территориально отделена от Азербайджана Нагорным Карабахом. Политолог считает, что это вызовет ответный удар Нахичевани. Евсеев не исключает, что может подключиться Турция, которая в настоящий момент строит там железную дорогу.

Так как коридор в Нахичевань планируется провести по границе с Ираном, отреагировать на происходящее может и Тегеран, «не говоря уже о России». Эксперт заключил, что Азербайджан провоцирует Армению на наступательные боевые действия.