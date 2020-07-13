МИД РФ выразил беспокойство из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе

Министерство иностранных дел (МИД) России выразило обеспокоенность из-за происходящего обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле села, которое находится близ границы, в воскресенье, 12 июля. В Ереване опровергли эту информацию.

«МИД России выражает серьезную озабоченность резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе 12 июля. По поступающей информации, боевые действия продолжаются», — процитировал представителей МИД России RT.

Сотрудники ведомства выразили свои соболезнования родным и близким погибших. Помимо прочего, в министерстве назвали недопустимыми подобные действия, которые угрожают безопасности региона. МИД РФ призвал стороны проявлять сдержанность и четко придерживаться режима прекращения огня.