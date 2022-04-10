Минирование дворов жилых домов украинскими нацистами сняли на видео

Появилось видео, на котором украинские нацисты на глазах у жителей минируют дворы домов в частном секторе. Ролик опубликовало Ura.ru в Telegram.

Судя по видео, местные жители бурно возмутились и напомнили, что «тут дети маленькие».

«Вы понимаете, что это частный сектор?! Что вы творите?!» — занервничала одна из женщин.

Солдаты отреагировали на крики людей хладнокровно и посоветовали им «продолжать свою жизнь». Населенный пункт, в котором снято видео, не назван.

Ранее в Сети распространились кадры, на которых украинские националисты стреляют по машине Красного Креста. Из их разговора можно понять, что они заметили «машину с крестом», но все равно начали обстрел.

Также появилось видео удара ВСУ из «Града» по жилым кварталам в Донецке. На месте удара загорелись дома.

В то же время журналист «Комсомольской правды» Александр Коц обнародовал кадры, доказывающие, что российские военнослужащие не бьют по мирным жителям Украины.