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    10 апреля 2022, 18:21

    Минирование дворов жилых домов украинскими нацистами сняли на видео

    В Сети появилось видео минирования жилых домов частного сектора украинскими нацистами

    Оксана Кириллова

    Появилось видео, на котором украинские нацисты на глазах у жителей минируют дворы домов в частном секторе. Ролик опубликовало Ura.ru в Telegram.

    Минирование дворов жилых домов украинскими нацистами сняли на видео

    Судя по видео, местные жители бурно возмутились и напомнили, что «тут дети маленькие».

    «Вы понимаете, что это частный сектор?! Что вы творите?!» — занервничала одна из женщин.

    Солдаты отреагировали на крики людей хладнокровно и посоветовали им «продолжать свою жизнь». Населенный пункт, в котором снято видео, не назван.

    Ранее в Сети распространились кадры, на которых украинские националисты стреляют по машине Красного Креста. Из их разговора можно понять, что они заметили «машину с крестом», но все равно начали обстрел.

    Также появилось видео удара ВСУ из «Града» по жилым кварталам в Донецке. На месте удара загорелись дома.

    В то же время журналист «Комсомольской правды» Александр Коц обнародовал кадры, доказывающие, что российские военнослужащие не бьют по мирным жителям Украины.