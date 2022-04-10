Видео доказало, что Россия не бьет по мирным на Украине

Появилось видео, доказывающее, что российские войска не наносят удары по мирным жителям на Украине. На кадрах показано, как украинские военные заставляли студентов в Згуровке Киевской области перевозить боеприпасы из военкомата. Ролик в своем Теlеgrаm-канале выложил военкор сайта kp.ru Александр Коц.

Подписчик прислал журналисту видео с регистратора, снятое перед 8 марта. Владелец автомобиля сдался в плен и любезно предоставил запись.

На кадрах видно, как машина отъезжает от общежития лицея. Потом подъезжает к военкомату, где в нее загружают боеприпасы. Далее едет по блокпостам.

«В данном случае выяснилось, что студенты лицея, с удивлением для себя, превратились в волонтеров (заложников)», — отметил подписчик Коца.

Лицей и общежитие с военкоматом в Згуровке могли бы стать целями для поражения, но не подвергались ударам со стороны России. Они не наносились, так как могли пострадать невинные люди. Перед принятием таких решений любая информация перепроверяется несколько раз, подчеркнул подписчик.

Ранее на видео попал удар украинских нацистов по машине Красного Креста.