Мир 27 февраля 2024, 22:09 Минфин США оценил риски при конфискации российских активов Минфин США: конфискация российских активов несет риски для финстабильности РИА «Новости»

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Возможная конфискация замороженных российских золотовалютных резервов несет риски для мировой финансовой стабильности. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен на встрече G20 в Бразилии, уточнив, что считает эти риски невысокими.

«Говоря о финансовой стабильности, полагаю, что появится риск, если будет значительный сдвиг от валют, но думаю, что это крайне маловероятно, особенно учитывая необычность этой ситуации», — заявила Йеллен.

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Министр добавила, что власти США оценивают потенциальные риски и прорабатывают стратегию действий. Йеллен выразила уверенность, что в мире нет альтернатив таким валютам как доллар, евро и йена, так что за их стабильность в случае конфискации российских активов переживать не стоит.

В воскресенье, 25 февраля, президент США Джо Байден попытался убедить лидеров G7 конфисковать замороженные российские активы и направить их на Украину. В то же время многие европейские политики опасаются, что такие действия повлекут сложные юридические последствия и негативно скажутся на привлекательности еврозоны.

Призывы к конфискации российских активов также озвучил премьер-министр Британии Риши Сунак. В ответ на эти сообщения российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что РФ симметрично ответит на подобные шаги. По словам чиновника, в России заморожено не меньше активов недружественных стран.