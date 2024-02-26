Мир 26 февраля 2024, 07:08 Силуанов пообещал симметричный ответ в случае изъятия российских активов Силуанов: любые действия с активами России за рубежом получат симметричный ответ РИА «Новости»

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Любые действия с заблокированными иностранными активами России получат симметричный ответ страны. Об этом РИА «Новости» заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Мы следим за решениями стран Запада, этот вопрос не к нам. Активов у нас заморожено не меньше. Симметричный ответ получат любые действия с нашими активами», — сказал он.

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Глава Минфина отметил, что многие зарубежные государства делают свой вывод из намерения Запада изъять активы России.

«Китай начал сокращать участие в ценных бумагах США. Все это следствие происходящего. Надежность евро и доллара подорвана», — добавил Силуанов.

После начала специальной операции недружественные страны заблокировали суверенные активы России на общую сумму порядка 300 миллиардов долларов. Президент США Джо Байден на встрече с представителями «Большой семерки» поднимал вопрос о необходимости отправки этих средств на поддержку киевского режима.