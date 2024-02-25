Мир 25 февраля 2024, 09:25 Британский премьер призвал «смелее» изымать российские активы Премьер Британии Сунак посоветовал Западу смелее конфисковывать активы России Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/globallookpress

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Западу следует проявить больше смелости в вопросах поставки помощи Украине и конфискации заблокированных российских активов. Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак, сообщил телеканал CNBC.

Он отметил, что Западу необходимо не только направлять поддержку Украине, но и ударить по экономике России.

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«Мы должны быть смелее в конфискации сотен миллиардов замороженных российских активов», — подчеркнул Сунак.

Премьер напомнил о серьезном дефиците боеприпасов, оружия и беспилотников в украинской армии. Он также обратился к США с требованием возобновить военную поддержку ВСУ.

Ранее лидеры государств G7 приняли решение не размораживать активы до тех пор, пока Россия не возместит Украине «ущерб, который она причинила».

Перед этим возникли проблемы, связанные с возможностью изъятия российских средств, признала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она назвала этот вопрос сложным и объяснила, что США столкнулись с рядом трудностей при разработке плана по конфискации.