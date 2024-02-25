25 февраля 2024, 11:43
Байден вновь попытался убедить лидеров G7 направить замороженные активы России на Украину
Байден на саммите G7 поднял тему использования активов РФ для нужд Украины
Президент США Джо Байден принял участие в виртуальном саммите «Большой семерки» (G7). Там он снова поднял вопрос об использовании заблокированных активов России на нужды Украины, сообщила газета Corriere della Sera.
По данным издания, с «прессингом» американского лидера согласились представители Великобритании.
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Однако вопрос использования замороженных в Европе российских денег включили в итоговое коммюнике лишь в качестве «общего обещания» активизировать работу по изучению технических аспектов этого шага.
Журналисты отметили, что Германия, Франция, Европейская комиссия и Европейский центральный банк сомневаются, что конфискация российских денег станет верным решением, так как прецедент такого типа может привести к сложным юридическим последствиям, а также негативно отразиться на привлекательности еврозоны.
Авторы материала уточнили, что доходы стран региона от размещения активов России превышают 10 миллиардов в год.
Ранее часть союзников Соединенных Штатов высказались против вторичных антироссийских санкций. Они сочли эти меры превышением полномочий США, указав, что ограничения могут ударить по третьим сторонам, не попадающим под санкции.
G7
Джо Байден
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