06 марта 2024, 08:00
Милей приедет на Украину с «молниеносным визитом»
Президент Аргентины Милей объявил о визите на Украину
Визит президента Аргентины Хавьера Милея на Украину подтвердился. Политик сам анонсировал его в своем X (бывшем Twitter).
«Хавьер Милей планирует молниеносный визит в Киев, чтобы подтвердить свою поддержку Владимира Зеленского», — написал он.
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Президент повторил заголовок статьи Infobae. Журналисты выяснили, что Хавьер Милей запланировал турне. Сначала он посетит Мадрид и Гамбург, затем, в июне, Киев. По информации издания, в программу могли войти остановки в Париже и Берлине.
Скандальный политик вступил в должность президента Аргентины в декабре 2023 года. Он придерживался крайне правых взглядов, поддерживал долларизацию экономики и приватизацию, выступал против БРИКС и сотрудничества с Россией. Хавьер Милей пожелал республиканцу Дональду Трампу победу на выборах президента США и пообещал провести саммит стран Латинской Америки в поддержку Украины.
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