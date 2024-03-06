Мир 06 марта 2024, 08:00 Милей приедет на Украину с «молниеносным визитом» Президент Аргентины Милей объявил о визите на Украину CNP/AdMedia/globallookpress

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Визит президента Аргентины Хавьера Милея на Украину подтвердился. Политик сам анонсировал его в своем X (бывшем Twitter).

«Хавьер Милей планирует молниеносный визит в Киев, чтобы подтвердить свою поддержку Владимира Зеленского», — написал он.

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Президент повторил заголовок статьи Infobae. Журналисты выяснили, что Хавьер Милей запланировал турне. Сначала он посетит Мадрид и Гамбург, затем, в июне, Киев. По информации издания, в программу могли войти остановки в Париже и Берлине.

Скандальный политик вступил в должность президента Аргентины в декабре 2023 года. Он придерживался крайне правых взглядов, поддерживал долларизацию экономики и приватизацию, выступал против БРИКС и сотрудничества с Россией. Хавьер Милей пожелал республиканцу Дональду Трампу победу на выборах президента США и пообещал провести саммит стран Латинской Америки в поддержку Украины.