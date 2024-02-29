Мир 29 февраля 2024, 10:25 Милей решил провести саммит латиноамериканских стран в поддержку Украины FT: президент Аргентины Милей анонсировал в 2024 году саммит в поддержку Украины CNP / AdMedia / Global Look Press

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Страны Латинской Америки соберутся на саммит и обсудят поддержку Украины. Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал организовать такое мероприятие в 2024 году. Он заявил об этом в интервью The Financial Times.

Политик сказал журналисту, что проведет саммит поддержки Латинской Америки в отношении Украины позднее в этом году. Состав участников, место проведения и другие детали встречи он не уточнил.

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Хавьер Милей заявил, что поставил в приоритет союзы со странами, по его мнению, защищающими свободу. В качестве примера он назвал США, Израиль и Украину.

В ноябре 2023 года Хавьер Милей предложил провести в Аргентине саммит, посвященный урегулированию украинского кризиса. Он обсудил идею с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону. Через несколько недель лидер киевского режима нанес транзитный визит в эту страну.