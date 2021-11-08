ЕС готовит санкции против авиакомпаний за перевозку мигрантов в Белоруссию

Доставляющие мигрантов в Белоруссию авиакомпании могут попасть в санкционный список Евросоюза. В данный момент введение возможных ограничений в отношении перевозчиков изучается. Об этом говорится в официальном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Глава Еврокомиссии не исключила, что авиакомпании, причастные к трафику беженцев на территорию Белоруссии могут попасть в «черные списки» стран Евросоюза. Также глава Еврокомиссия призвала входящие в ЕС страны как можно быстрее утвердить новый санкционный пакет в отношении Минска в связи с ситуацией с мигрантами.

Фон дер Ляйен отметила, что в ближайшее время Еврокомиссия обратится в агентство ООН по репатриации мигрантов, чтобы принять меры по доставке беженцев в их страны. По ее словам Евросоюз должен приложить все усилия, чтобы остановить поток мигрантов через аэропорт Минска.

В понедельник на белорусско-польской границе собрались несколько тысяч мигрантов. По данным СМИ, все они представители курдов, которые хотят попасть в Германию. Среди собравшихся есть беременные женщины и дети. Польша для сдерживания беженцев и недопуска их на свою территорию направила к границам военных.

Министерство иностранных дел Германии заявило, что за организацией подвоза мигрантов стоят официальные власти Белоруссии. В ведомстве не исключили, что Минску грозят новые серьезные санкции.

В пограничном комитете Белоруссии объяснили, что иностранцы ведут себя мирно, а их единственная цель получить убежище на территории Евросоюза. Но собравшиеся, узнав, что их не пропускают, снесли часть ограждения на границе. Из-за сложной ситуации власти Польши объявили, что закроют контрольно-пропускной пункт Кузница на белорусской границе. Действующими останутся только два пункта в Тересполе и Бобровниках.