Пограничники Белоруссии объяснили присутствие толпы мигрантов на границе с Польшей

Собравшиеся на белорусско-польской границе мигранты намерены подать прошения о предоставлении убежища на территории Евросоюза. Решение польских военных не пускать их на свою территорию нарушает международные права. Как сообщило БелТА, с таким заявлением выступил представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский.

Он отметил, что группа иностранцев не представляет угроз и ведет себя вполне мирно. Они собрались в толпу, чтобы не допустить насилия со стороны польских пограничников.

«С учетом заявлений официальных лиц Польши о концентрации вооруженных сил и техники вблизи границы не исключаем провокационных действий польской стороны, направленных на оправдание применения физической силы и спецсредств в отношении беженцев», — заявил он.

Бычковский отметил, что белорусские военные со своей стороны несут свою службу в усиленном режиме, обеспечивая безопасность беженцев и недопущение кризисной ситуации. Все международные пропускные пункты работают в обычном режиме.

В пресс-службе пограничной охраны Польши заявление белорусских коллег опровергли. Там отметили, что несколько групп иностранцев пытались силой прорваться через границу. Но пока мигранты на территорию Польши не прошли.

Крупная колонна мигрантов прибыла на белорусско-польскую границу в понедельник, 8 ноября. Власти Польши стянули к границе войска и направили туда беспилотники. Собственных военных на место направила Литва. МИД Германии заявил о доказательствах, что мигрантов на границу с Польшей направляют власти Белоруссии.

Польша и страны Балтии неоднократно заявляли, что кризис с мигрантами на границе с Белоруссией создан искусственно. МВД Литвы отмечало, что депортацией занимаются компании, расположенные в Минске, которые на автобусах привозят иностранцев к границе.