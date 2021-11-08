Польша закроет пункт пропуска Кузница через границу с Белоруссией

Польша решила закрыть пункт пропуска Кузница через границу с Белоруссией. Ограничения начнут действовать с 9 ноября, сообщила Пограничная стража страны.

«В связи с ситуацией на польско-белорусской границе, с завтрашнего дня, то есть с 9 ноября с 07:00 (09:00 по московскому времени) будет приостановлено движение на автодорожном пограничном переходе в Кузнице», — написала пресс-служба в Twitter.

Всех путешественников попросили направляться в пункты пропуска в Тересполе и Бобровниках.

Ранее официальный представитель белорусского госпогранкомитета Антон Бычковский заявил о выстрелах на границе со стороны Польши. Всего на белорусско-польской границе собрались порядка двух-трех тысяч мигрантов. Большинство людей не проявляют никакой агрессии, но некоторые иностранцы начали разрушать заборы.

Как заявили в госпогранкомитете, польская сторона оказывает давление на мигрантов, распыляя слезоточивый газ. В ответ на эти действия беженцы начали крушить заграждения. По информации польского Минобороны, границу сейчас охраняют около 12 тысяч солдат.