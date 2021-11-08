Белоруссии пригрозили санкциями из-за мигрантов у границ Польши

Евросоюз рассмотрит введение новых санкций и расширение уже действующих ограничений в отношении Белоруссии из-за кризисной ситуации на границе с Польшей. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступила официальный представитель МИД Германии Андреа Зассе.

Она отметила, что за отправкой групп мигрантов в направлении границ Евросоюза стоят власти Белоруссии. Такое поведение не может оставаться без ответа.

«Различные меры, которые мы готовим совместно с партнерами в ЕС, мы уже упоминали. Речь идет о расширении санкций ЕС, переговорах с государствами происхождения мигрантов, пояснении угроз в социальных медиа», — заявила Андреа Засси.

В понедельник, 8 ноября, несколько тысяч мигрантов отправились к белорусско-польской границе. Представители Варшавы заявили о крупнейшей силовой попытке мигрантов проникнуть на территорию Евросоюза. Для решения этой ситуации к границе стянули войска, которые перевели в режим готовности.

Представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что иностранцы ведут себя мирно, а в толпу они собрались, чтобы не допустить насилия со стороны польских пограничников. По его словам, мигранты хотят подать прошение о признании себя беженцами на территории ЕС.