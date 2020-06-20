МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне

Нельзя переписывать историю в интересах той или иной страны. Победа над нацизмом стала возможной благодаря отважности СССР и стран союзников.

Об этом РИА «Новостям» сообщил представитель МИД Великобритании.

«Наша общая история не должна использоваться в качестве политического инструмента или переписываться государствами в их собственных интересах<… > Мужество и огромные жертвы народов Великобритании, Соединенных Штатов, СССР и всех стран-союзников привели к поражению нацистского режима», — заявил он.

На днях National Interest опубликовал статью Владимира Путина о Второй мировой войне. В ней российский лидер заявил, что война не началась внезапно и неожиданно, а ответственность за нее несут все ведущие мировые государства.

Работа написана на английском языке. Материал занял шесть страниц на сайте. Спустя сутки статью опубликовали на русском языке.

Ранее стало известно, что работу также переведут на иврит.