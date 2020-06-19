Статью Путина о Второй мировой войне переведут на иврит

По данным Daily Storm, Перельштейн заявил, что «для нашей работы с молодежью данная статья станет несомненным подспорьем, одним из базовых текстов». Он считает, что в тексте «содержатся очень верные, обращенные к мировому сообществу посылы на будущее».

«Уроки Второй мировой войны должны быть четко усвоены, для того чтобы трагедия такого масштаба не повторилась», — уточнил Перельштейн.

Ранее статью Путина о Второй мировой войне опубликовали на National Interest. Президент написал работу на английском языке. Она получилась объемной и содержательной — материал занял шесть страниц сайта. Президент России считает несправедливостью считать пакт Молотова-Риббентропа документом, который положил начало войны. Он отметил, что в некоторой степени в случившемся ответственны все ведущие страны.