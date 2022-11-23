Мир 23 ноября 2022, 00:16 МИД Украины заявил, что страна ждет извинений от Венгрии за скандальный шарф Орбана МИД Украины: страна ждет извинений за шарф Орбана с картой «Великой Венгрии» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украина ждет извинений за шарф премьер-министра Виктора Орбана с картой «Великой Венгрии». Об этом сообщили на сайте МИД страны.

Днем 22 ноября в украинское министерство иностранных дел вызвали венгерского посла Иштвана Ийдярто. Ему должны были сообщить о неприемлемости поступка Орбана.

Реклама

«На Украине ожидают извинения за этот инцидент и надеются, что в дальнейшем венгерская сторона будет воздерживаться от шагов, которые могут быть расценены как неуважение к территориальной целостности нашего государства», — подчеркнули в МИД Украины.

Реклама

Орбан появился на футбольном матче в скандальном шарфе с картой «Великой Венгрии», на которой в страну вошла часть украинских территорий. В Румынии выразили свое «твердое неодобрение», а украинский МИД назвал неприемлемым такое поведение премьера Венгрии. Сам Орбан заявил, что не стоит смешивать футбол и политику, сообщило RT.

Член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от России Юрий Самонкин в беседе с «360» назвал выбор шарфа свидетельством тому, что Венгрия идет по собственному пути развития в Евросоюзе, который давно подчинился американскому диктату.