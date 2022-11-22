Мир 22 ноября 2022, 16:29 МИД Украины назвал неприемлемым появление Орбана в шарфе с «Великой Венгрией» Представитель МИД Украины Николенко: посла Венгрии вызовут из-за выходки Орбана с шарфом YouTube

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Министерство иностранных дел Украины вызовет посла Венгрии из-за появления премьер-министра страны Виктора Орбана на футбольном матче в шарфе с картой «Великой Венгрии». Об этом сообщил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко в Facebook*.

Премьер Орбан 20 ноября пришел на футбольный матч сборных Венгрии и Греции с шарфом с нарисованной картой «Великой Венгрии». Так называли страну с границами до 1918 года. На шарфе часть украинских территорий изображена в составе Венгрии.

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«В МИД Украины будет приглашен венгерский посол, к сведению которого будет доведена неприемлемость поступка Виктора Орбана», — заявил Николенко.

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Он подчеркнул, что появление премьер-министра в шарфе с изображением Венгрии с частью украинской территории не идет на пользу развитию двусторонних отношений.

МИД Румынии после случившегося также передал венгерскому послу в Бухаресте «твердое неодобрение» поступка Орбана. Дипломаты восприняли выходку премьер-министра как нарушение Договора о взаимопонимании, сотрудничестве и добрососедстве между Румынией и Венгерской Республикой, подписанного в 1996 году.

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