Мир 22 ноября 2022, 21:22 Орбан ответил на возмущенные выпады Украины из-за его шарфа с «Великой Венгрией» Виктор Орбан призвал Киев не смешивать футбол с политикой из-за шарфа с «Великой Венгрией» YouTube

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал возмущения Украины из-за его появления в шарфе с изображением карты страны в ее старых границах. Он заявил, что футбол не нужно смешивать с политикой, его процитировал RT.

«Футбол — это не политика. Не будем видеть в нем того, чего нет», — написал он, отметив, что сборная Венгрии является «командой каждого венгра, где бы он ни жил».

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Венгерский политик 20 ноября пришел на футбольный матч национальной сборной страны против Греции в шарфе с изображением «Великой Венгрии» в границах до 1920 года. В тот период стране принадлежали территории, которые сейчас входят в состав Румынии, Хорватии, Словакии, Сербии, Австрии и Украины.

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Министерство иностранных дел Украины сообщило о намерениях вызвать посла Венгрии из-за появления премьер-министра страны Виктора Орбана в шарфе с картой «Великой Венгрии». Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко подчеркнул, что появление Орбана в шарфе с изображением Венгрии с частью украинской территории не идет на пользу развитию двусторонних отношений.