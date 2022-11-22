Эксклюзив 22 ноября 2022, 22:54 Орбан шарфом с «Великой Венгрией» показал суверенный путь своей страны Политолог Самонкин: шарф Орбана с «Великой Венгрией» стал символом отказа подчиниться США YouTube

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Изображение «Великой Венгрии» на футбольном шарфе премьер-министра страны Виктора Орбана вызвало серьезное возмущение в Румынии и на Украине. Выбор аксессуара стал очередным свидетельством тому, что венгры идут по собственному пути развития в составе Евросоюза. Последний давно и полностью подчинился диктату США, напомнил в беседе с «360» член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от России Юрий Самонкин.

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Далее — прямая речь собеседника «360».

Подчеркнул суверенный путь развития

Орбан напомнил своим европейским и западным партнерам, что Венгрия идет по суверенному пути развития и задумывается о своих национальных интересах. Потому что, когда остальные страны Европы прогнулись под интересы США и просто валят санкциями неугодные страны, в том числе Россию, Венгрия ведет себя намного разумнее.

Поэтому Орбан копирует мемы, которые ранее показывали лидеры таких суверенных стран, когда шли откровенного рода дискуссии о западной цивилизации. Вспоминается китайский МИД, который нарисовал карту с одной только Великобританией и написал, что это весь мир по мнению прогрессивного Запада.

Поэтому Орбан, чтобы прикрыться неким таким брендом, для начала чемпионата мира по футболу в Катаре решил незаметно показать, что Венгрия не нуждается ни в чьих советах. Она заботится о своих национальных интересах и остается самостоятельным центром силы внутри европейского блока.

Кусок Украины может попасть под влияние Венгрии

Второе предположение связано с тем, что отдельно взятые политики Запада, включая руководство Польши и Венгрии, все же следят за ходом спецоперации. Они рассматривают западные территории Украины, которые исторически принадлежали Речи Посполитой и переходили из рук в руки.

Там же была и Османская империя, и Российская империя, и Польско-Литовское княжество. Венгры и румыны сражались за эту территорию. То есть, с намеком на то, что кусок Украины может попасть под венгерское влияние.

Они этого даже не скрывают. На Западной Украине работает огромное количество западных фондов и НКО, которые сильно агитируют жителей входить в Европу — но либо в составе Польши, либо в составе Венгрии. При этом им выдают паспорта по упрощенной системе.

США не ожидали предательства

Конечно, Орбан очень смело стал в последнее время действовать, пытаясь уколоть Вашингтон. Можно себе представить, какая реакция была в Брюсселе и Белом доме. Они просто не ожидали такого предательства, что Украину будут делить западные страны. То есть, уже возникают некоторые мысли.

Если европейские государства начнут такой процесс в отношении Украины, мне кажется, против них тоже пойдут различные санкции. Но как они будут их вводить? Это будет интересный феномен.

Из Венгрии тоже попытаются сделать козла отпущения, как из Китая, Ирана и других стран, несогласных с нынешней политикой США.

Орбан действует очень смело, но он уверен в поддержке своих избирателей. При этом он не сомневается, что Венгрия сохранит свой статус в сегодняшнем противостоянии России и Запада.