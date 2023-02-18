Мир 18 февраля 2023, 18:03 МИД Украины ответил на вопрос о снарядном голоде ВСУ Глава МИД Кулеба заявил, что Украине никогда не будет достаточно вооружений U.S. Department of Defense

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Украинские военные будут всегда испытывать нехватку оружия и боеприпасов, пока продолжается конфликт с Россией. Об этом на полях Мюнхенской конференции заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«До тех пор, пока мы боремся — нам никогда не будет достаточно вооружений», — ответил министр на соответствующий вопрос.

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Кулеба подчеркнул, что огромную поддержку украинским военным продолжают оказывать страны «Большой семерки» и НАТО.

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Ранее издание Politico сообщило о том, что украинские войска начали испытывать снарядный голод. Автор статьи Пол Маклири подчеркнул, что инструкторы НАТО обучают ВСУ использовать боеприпасы гораздо более экономно.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес также заявлял, что ВСУ тратят примерно шесть тысяч артиллерийских снарядов в сутки, что гораздо больше производственных мощностей западных стран.

Политолог Данила Гуреев объяснял «360», что Запад не был готов к длительным боевым действиям на Украине, потому что его военно-промышленный комплекс приспособлен только для локальных конфликтов.