Эксклюзив 14 февраля 2023, 18:28 Поставки оружия ВСУ сократятся. Европа никогда не была готова к масштабному конфликту Политолог Гуреев: Европа никогда не была готова к большой войне РИА «Новости»

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Западные страны в ближайшем будущем не смогут восполнять потребность украинских войск в снарядах и другом вооружении, так как их военно-промышленный комплекс изначально не приспособлен для участия в масштабных конфликтах. Однако у России, в том числе благодаря богатому советскому наследию, есть необходимые производства, заявил «360» политолог Данила Гуреев.

Далее — прямая речь.

Европа не готова к большой войне

Одно из главных отличий американского и европейского ВПК от российского и советского в том, что ВПК в СССР рассчитывался на большую войну со странами Европы. А европейский ВПК — на локальные конфликты.

Поэтому в советское время мы видели большое производство продуктов военно-промышленного комплекса, множество складов, артиллерийских орудий и воинских частей. Европа этим похвастаться не могла: количество выпускаемой военной техники там всегда было меньше, чем в России.

Европа никогда не была готова к большой войне. Происходящее на Украине — конфликт, который куда больше, чем любой локальный конфликт на планете со времен Второй мировой.

Сегодня украинские командование, которое относится к советской школе, воюет по их принципам: большой настрел, большая локальность. Они привыкли расходовать больший объем боеприпасов, чем тот, что был у них на начало весны и лета 2022 года.

РИА «Новости»

Россия справится с любыми проблемами

У России есть возможности исправлять те проблемы, которые возникают в любом военном конфликте. У нас есть возможность создавать военную продукцию.

У Украины этого комплекса нет, поэтому она вынуждена все брать у западных стран. Кончилось все, что осталось после СССР, приходится обращаться к Западу.

Но на Западе тоже не все гладко: высокий уровень коррупции и раздела имущества привел к тому, что их склады оказались истощены. Мощностей производить столько, сколько нужно Украине, у европейского и американского ВПК просто нет.

Придется делать выбор

Европейцы и американцы столкнулись с дилеммой: сокращать поставки или отдавать свое — те ресурсы, которые нужны самим. В таком случае они окажутся безоружными перед гипотетической угрозой конфликта и ни в коем случае на это не пойдут.

Так что поставки оружия и боезапасов на Украину сократятся, но все равно будут. Однако стоит задаться вопросом о количестве поставок. Либо Европа будет переделывать свой ВПК, либо поддержка Киева среди европейского ВПК будет сокращаться. Сами европейцы хотят выстраивать отношения с украинской стороной так, чтобы это было выгодно им, а уже потом — Украине.