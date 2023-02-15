Мир 15 февраля 2023, 07:45 Европейские СМИ сообщили об истощении запасов западного оружия у ВСУ Politico: ВСУ оказались вынуждены экономить боеприпасы из-за истощения западных арсеналов РИА «Новости»

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Украинские военные начали испытывать снарядный голод из-за истощения иностранных поставок оружия. Об этом в материале для изданияPolitico написал журналист Пол Маклири.

По его словам, США попросили украинские войска поменять тактику в боях и больше полагаться на маневры подразделений, а не артиллерийские обстрелы.

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«Запад начал беспокоиться о возможности пополнить запасы вооружений у Украины. Инструктора НАТО больше обучают ВСУ, как действовать в бою, используя наименьшее количество боеприпасов», — отметил Маклири.

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Ранее политолог Данила Гуреев объяснял «360», что мощности военно-промышленного комплекса Европы и США никогда не были нацелены на необходимость обеспечения армий в крупном военном конфликте, поскольку их создавали с расчетом на локальные кризисы.

Тогда как у России есть богатое советское наследие в виде военной промышленности, которая полностью обеспечит потребность в необходимой на фронте продукции.